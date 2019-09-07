В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов

Это случилось по вине официанта. Тот по ошибке пробил в платёжном терминале сумму на четыре порядка выше.

Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере. Об этом сообщает газета Daily Mail.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu — Peter Lalor (@plalor) 5 сентября 2019 г.

В Великобританию он приехал освещать турнир по крикету. Перед матчем Лейлор решил выпить бокал местного эля. Когда он расплачивался банковской картой, на нём не было очков, поэтому мужчина не заметил, какую сумму пробил официант.

Через несколько часов ему позвонила жена и со страхом сообщила, что с их совместного счёта списали около 68 тысяч долларов. Оказалось, что официант по ошибке ввёл не ту сумму в терминале. Пиво журналиста стоило пять с половиной фунтов вместо 55 тысяч фунтов. Вдобавок банк списал ещё две с половиной тысячи долларов за проведение транзакции.

Позже Лейлор поделился в своём Twitter фотографией того самого бокала с пивом и назвал его "самым дорогим в истории". Представители бара пообещали разобраться в ситуации. Банк уже вернул журналисту комиссию за платёж.

Ранее Лайф сообщал, что парагвайцы растащили 30 тысяч банок пива из перевернувшегося грузовика.