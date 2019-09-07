Путин и Назарбаев осмотрели обновлённый павильон "Казахстан" на ВДНХ

Российский лидер Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ. При осмотре обновлённой экспозиции их сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.
У павильона высокопоставленных гостей встретили девочки в национальных казахских костюмах и преподнесли им цветы. Путин и Назарбаев посмотрели краткое театрализованное представление, а затем осмотрели традиционную казахскую юрту, выставку ремёсел, сельскохозяйственную ярмарку и более 30 уникальных экспонатов из фондов Национального музея Казахстана.
Глава государства сегодня принимает участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ в честь 872-летия Москвы. Ранее Путин поздравил жителей и гостей города с праздником.
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