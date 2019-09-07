Путин и Назарбаев осмотрели обновлённый павильон "Казахстан" на ВДНХ

Им показали традиционную казахскую юрту, выставку ремёсел, сельскохозяйственную ярмарку и краткое театрализованное представление.

Российский лидер Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ. При осмотре обновлённой экспозиции их сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.

У павильона высокопоставленных гостей встретили девочки в национальных казахских костюмах и преподнесли им цветы. Путин и Назарбаев посмотрели краткое театрализованное представление, а затем осмотрели традиционную казахскую юрту, выставку ремёсел, сельскохозяйственную ярмарку и более 30 уникальных экспонатов из фондов Национального музея Казахстана.

Глава государства сегодня принимает участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ в честь 872-летия Москвы. Ранее Путин поздравил жителей и гостей города с праздником.