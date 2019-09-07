В Европарламенте призвали начать диалог с Москвой со снятия санкций

Отмена антироссийских санкций со стороны ЕС должна стать первым шагом для укрепления отношений между Парижем и Москвой, уверен депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.
— Первым шагом в улучшении отношений с РФ должна стать отмена санкций. Это должно стать началом, — высказался Мариани в эфире радиостанции France Info.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с российским коллегой Владимиром Путиным во французском форте Брегансон. По итогам встречи он выразил уверенность в европейском будущем России.
Также Макрон поддержал расширение G7 до G8 через возвращение России.
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