Песков ответил на вопрос Лайфа о встрече Путина с участниками обмена

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с участниками обмена между Россией и Украиной. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока нет, — сказал он, отвечая на вопрос о планах президента.

Напомним, обмен был совершён сегодня по формуле "35 на 35". Лайф публиковал полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена. В их числе — осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов. В Россию же вернулся в том числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский.