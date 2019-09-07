Ирина Винер посоветовала Путину, как можно украсить дом

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Тренер также подарила главе государства картину, выполненную по сюжету русской сказки.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Москве осмотрел Дворец художественной гимнастики в олимпийском комплексе "Лужники". Его сопровождала тренер Ирина Винер-Усманова, чьё имя носит спортивный объект. Во время осмотра дворца она дала российскому лидеру советы по оформлению дома.

<p>Панель, которой Винер советует украсить стены дома. Фото © LIFE</p>

— Сделайте себе такой дом. Это печать. Её делают вручную. У меня весь дом так оформлен. Правда красиво?! Это искусство, которого нет в мире ни у кого, — обратилась Винер к главе государства.

Тренер подарила главе государства картину, выполненную по сюжету русской сказки.

<p>Фото © LIFE</p>

Дворец художественной гимнастики открылся в июне и стал самым крупным во всём мире. Арена способна принимать соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира.

Ранее сегодня Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алёна  Темирчиева
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