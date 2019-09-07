Трамп предложил селить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

Из-за стихии, по официальным данным, погибло уже 43 жителя Багамских островов. Однако это не окончательная цифра.

Президент США Дональд Трамп предложил в качестве убежища предоставить круизные лайнеры жителям Багамских островов, которые лишились жилища из-за урагана "Дориан".

— Уверен, было бы здорово, если кто-то из владеющих круизными лайнерами компаний разместит пострадавших, — написал американский лидер в Twitter.

Кроме того, Трамп дал поручение береговой охране США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях переместить людей из сильно пострадавших районов Багамских островов в другие части архипелага, до которых не добралась стихия.

Напомним, ураган "Дориан" убил уже 43 жителя Багамских островов. Но это ещё не окончательная цифра. Около 13 тысяч строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.