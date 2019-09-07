Звезда Marvel сыграет в новом фильме "Миссия невыполнима"

Следующие две части легендарного боевика с Томом Крузом в главной роли будут сниматься одновременно.

Актриса Хейли Этвелл, известная по роли агента Пегги Картер, подруги Капитана Америка в фильмах "Первый мститель" и "Первый мститель. Другая война", сыграет в новой части боевика "Миссия невыполнима". Об этом сообщил режиссёр франшизы Кристофер Маккуорри.

Какого персонажа сыграет звезда Marvel в новой "Миссии", пока не уточняется. Также неизвестно, в какой части появится Этвелл — седьмой или восьмой. Нельзя также исключать, что она может сыграть сразу в двух частях.

Ранее стало известно, что следующие две части легендарного боевика с Томом Крузом в главной роли будут сниматься одновременно. При этом седьмая часть серии выйдет 23 июля 2021 года, а релиз восьмой состоится 5 августа 2022 года.