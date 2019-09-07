Эксперты составили рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов

Аналитики заявляют, что айфоны вырываются в рейтинге, потому что линейка "яблочной" продукции узкая.

iPhone XR стал самым продаваемым гаджетом в первые шесть месяцев 2019 года, выяснили эксперты лондонского агентства IHS Markit. Они составили рейтинг самых популярных гаджетов первого полугодия.

iPhone XR стоимостью 749 долларов в этом году приобрели почти 27 миллионов единиц.

Вторым по популярности стал Samsung Galaxy A10. Этих аппаратов поставили 13,4 миллиона штук. На третьем месте снова Samsung. Модели Galaxy A50 было продано 12 миллионов экземпляров.

Эта южнокорейская компания хоть и реализует в общей сумме больше смартфонов, однако на отдельные модели приходится не так много продаж, как в случае с Apple. В топ-10 самых продаваемых гаджетов вошло сразу три смартфона компании из Купертино.

Следом в рейтинге снова оказался айфон, только восьмой, — таких трубок продали 10,3 миллиона. Простенький Xiaomi Redmi 6A разошёлся в количестве 10 миллионов штук. Аппараты линейки Xiaomi Redmi Note дают такие же показатели — 10 миллионов. "Самсунгов" Galaxy J2 Core было продано 9,9 миллиона. Следом идут трубки Oppo A5 — 9,7 миллиона. На девятой строчке — Apple iPhone XS Max (9,6 миллиона). Последним в топ-10 стал Samsung Galaxy A30, который разошёлся в количестве 9,2 миллиона штук.

Недавно Лайф сообщал о результатах теста производительности iPhone XR 2019 года. Мощности аппарат прибавил совсем чуть-чуть по сравнению с первой моделью. До релиза новых айфонов осталось 3 дня.