Ирина Винер объяснила работоспособность Путина божьим даром

Ранее сегодня она показала главе государства Дворец художественной гимнастики и дала совет, как украсить дом.

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова объяснила работоспособность президента РФ Владимира Путина божьим даром. Об этом она сказала, отвечая на вопрос Лайфа, воспользуется ли российский лидер её советом по оформлению дома.

— Я думаю, что да, если он не забудет. У него же огромное количество проблем. Он же, конечно, помазанник Божий и поцелованный. Над ним Бог. Столько работать, сколько он работает... — ответила тренер.

По словам Винер-Усмановой, когда ей приходится тяжело, она включает телевизор и видит, как работает Путин. Он может посетить несколько городов в день. По мнению Винер-Усмановой, "без энергетики Всевышнего" это невозможно.