Обнародован полный список участников обмена между Россией и Украиной

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Фото © Twitter /RusEmbassy Ukraine

Он состоялся по формуле 35 на 35 человек. В Москву прилетел в том числе журналист Кирилл Вышинский.

Появились полные списки лиц, которые сегодня были обменяны Москвой и Киевом. Эти данные опубликовала пресс-служба президента Украины.

Украине были переданы следующие лица:

  1. Роман Сущенко
  2. Олег Сенцов
  3. Александр Кольченко
  4. Владимир Балух
  5. Станислав Клых
  6. Николай Карпюк
  7. Алексей Сизонович
  8. Павел Гриб
  9. Эдем Бекиров
  10. Евгений Панов
  11. Артур Панов
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск"
  13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик
  14. Андрей Артеменко, старший комендор
  15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
  16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
  18. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск"
  19. Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь"
  20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
  21. Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик
  22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
  23. Владислав Костишин, выпускник ИВМС
  24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород"
  25. Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь"
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу"
  27. Михаил Власюк, моторист-электрик
  28. Виктор Беспальченко, комендор
  29. Владимир Терещенко, комендор
  30. Евгений Семидоцкий, марсовый
  31. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
  32. 32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
  33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист УК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
  34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов УК "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения
  35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

В список доставленных в Россию, вошли также 35 человек:

  1. Владимир Цемах
  2. Кирилл Вышинский
  3. Виктор Агеев (13.09.1995)
  4. Александр Баранов (11.08.1983)
  5. Аслан Басханов (06.04.1966)
  6. Елена Бобовая (26.04.1972)
  7. Андрей Васьковский (25.12.1991)
  8. Руслан Гаджиев (10.02.1973)
  9. Владимир Галич (18.01.1948)
  10. Сергей Гнатьев (13.04.1988)
  11. Анна Дубенко (18.08.1982)
  12. Станислав Ежов (22.06.1978)
  13. Аркадий Жидких (19.11.1967)
  14. Игорь Кимаковский (28.04.1972)
  15. Ольга Ковалис (07.08.1968)
  16. Сергей Коверник, 16.02.1978
  17. Дмитрий Кореновский (18.03.1972)
  18. Андрей Костенко (18.09.1984)
  19. Алексей Лазаренко (13.10.1985)
  20. Сергей Лазарев (07.05.1957)
  21. Юрий Ломако (04.02.1961)
  22. Петр Мельничук (12.07.1972)
  23. Евгений Мефедов (22.05.1983)
  24. Максим Одинцов (25.04.1983)
  25. Юлия Просолова (13.07.1988)
  26. Александр Ракущин (19.03.1963)
  27. Антонина Родионова (06.09.1969)
  28. Александр Саттаров (28.12.1980)
  29. Алексей Седиков (10.10.1979)
  30. Тарас Синичак (24.06.1977)
  31. Александр Тарасенко (10.07.1970)
  32. Андрей Третьяков (18.10.1973)
  33. Виктор Федоров (18.07.1969)
  34. Денис Хитров (28.04.1977)
  35. Павел Черных (04.08.1975)

Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц в конце лета. Омбудсмен Татьяна Москвалькова назвала сегодняшний обмен исторической акцией.

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