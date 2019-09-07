Обнародован полный список участников обмена между Россией и Украиной

Появились полные списки лиц, которые сегодня были обменяны Москвой и Киевом. Эти данные опубликовала пресс-служба президента Украины.
Украине были переданы следующие лица:
- Роман Сущенко
- Олег Сенцов
- Александр Кольченко
- Владимир Балух
- Станислав Клых
- Николай Карпюк
- Алексей Сизонович
- Павел Гриб
- Эдем Бекиров
- Евгений Панов
- Артур Панов
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск"
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик
- Андрей Артеменко, старший комендор
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск"
- Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь"
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
- Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Владислав Костишин, выпускник ИВМС
- Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород"
- Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь"
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу"
- Михаил Власюк, моторист-электрик
- Виктор Беспальченко, комендор
- Владимир Терещенко, комендор
- Евгений Семидоцкий, марсовый
- Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
- 32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист УК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов УК "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.
В список доставленных в Россию, вошли также 35 человек:
- Владимир Цемах
- Кирилл Вышинский
- Виктор Агеев (13.09.1995)
- Александр Баранов (11.08.1983)
- Аслан Басханов (06.04.1966)
- Елена Бобовая (26.04.1972)
- Андрей Васьковский (25.12.1991)
- Руслан Гаджиев (10.02.1973)
- Владимир Галич (18.01.1948)
- Сергей Гнатьев (13.04.1988)
- Анна Дубенко (18.08.1982)
- Станислав Ежов (22.06.1978)
- Аркадий Жидких (19.11.1967)
- Игорь Кимаковский (28.04.1972)
- Ольга Ковалис (07.08.1968)
- Сергей Коверник, 16.02.1978
- Дмитрий Кореновский (18.03.1972)
- Андрей Костенко (18.09.1984)
- Алексей Лазаренко (13.10.1985)
- Сергей Лазарев (07.05.1957)
- Юрий Ломако (04.02.1961)
- Петр Мельничук (12.07.1972)
- Евгений Мефедов (22.05.1983)
- Максим Одинцов (25.04.1983)
- Юлия Просолова (13.07.1988)
- Александр Ракущин (19.03.1963)
- Антонина Родионова (06.09.1969)
- Александр Саттаров (28.12.1980)
- Алексей Седиков (10.10.1979)
- Тарас Синичак (24.06.1977)
- Александр Тарасенко (10.07.1970)
- Андрей Третьяков (18.10.1973)
- Виктор Федоров (18.07.1969)
- Денис Хитров (28.04.1977)
- Павел Черных (04.08.1975)
Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц в конце лета. Омбудсмен Татьяна Москвалькова назвала сегодняшний обмен исторической акцией.
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