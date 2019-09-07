Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Это выходец одной из среднеазиатских республик 1983 года рождения, его вскоре передадут следствию.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Как сообщили в МВД, это уроженец одной из стран Средней Азии.

— Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, мужчина 1983 года рождения. Вскоре он будет доставлен в следственные органы.

Напомним, нападение было совершено в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре, где в коттеджном посёлке находится дом Памфиловой. Она рассказала, что мужчина был в маске, он успел ударить её несколько раз электрошокером, но она дала отпор — и он сбежал. Было возбуждено уголовное дело.