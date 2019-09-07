Стал известен мотив нападения мигранта на Эллу Памфилову

По версии следствия, злоумышленник выбрал дом главы Центризбиркома случайно, преступление не было запланировано.

Злоумышленник забрался в дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье в ночь на 6 сентября с целью кражи. Об этом Лайфу сообщили в пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

— Мотив простой — кража, забрался случайно в дом к Элле Памфиловой, это не запланированное нападение, расследование ещё ведётся, — добавил представитель управления.

Как писал Лайф, злоумышленник был задержан. Подозреваемый — 36-летний мигрант. Вскоре мужчина будет доставлен в следственные органы.

Напомним, нападение было совершено в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре, где в коттеджном посёлке находится дом Памфиловой. Она рассказала, что мужчина был в маске, он успел ударить её несколько раз электрошокером, но она дала отпор — и он сбежал. Было возбуждено уголовное дело.