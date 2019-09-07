Игорь Крутой и Крид устроили танцевальный баттл

Ветеран российской эстрады попробовал повторить за бывшим артистом лейбла Black Star несколько па, после чего бросил эту затею.

Композитор, пианист и продюсер Игорь Крутой станцевал на одной сцене с певцом Егором Кридом. Народный артист РФ показал видео в "Инстаграме" и признал, что баттл с молодым коллегой ему не по плечам.

— Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни, — написал Крутой.

Подписчики поддержали 65-летнего маэстро. Поклонники Крутого заметили, что он исполняет такое "танго с роялем, что рэперам и не снилось".

Ранее генеральный продюсер "Новой волны" заявил, что международный песенный конкурс больше не вернётся в Юрмалу.