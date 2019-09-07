Игорь Крутой и Крид устроили танцевальный баттл

Композитор, пианист и продюсер Игорь Крутой станцевал на одной сцене с певцом Егором Кридом. Народный артист РФ показал видео в "Инстаграме" и признал, что баттл с молодым коллегой ему не по плечам.
— Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни, — написал Крутой.
Подписчики поддержали 65-летнего маэстро. Поклонники Крутого заметили, что он исполняет такое "танго с роялем, что рэперам и не снилось".
Ранее генеральный продюсер "Новой волны" заявил, что международный песенный конкурс больше не вернётся в Юрмалу.
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