Перед отправкой в Россию в Киеве допросили "свидетеля" по делу MH17 Цемаха

Его арестовали в начале июля. Украинская сторона заявляла, что он мог дать показания по делу о крушении.

Голландские следователи допросили экс-командира одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха перед тем, как он отправился в Россию в рамках одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Его допросили и не только перед возвратом… Мы всё, что нас попросили (европейские лидеры. — Прим. ред.), сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен, — передаёт агентство "Украинские новости" слова украинского лидера.

Напомним, ранее киевский апелляционный суд аннулировал арест Цемаха, который проходит "свидетелем" по делу крушения малайзийского самолёта. Об аресте Цемаха сообщалось в начале июля.

Напомним, Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Доказательства российской стороны касательно того, что данный ЗРК "Бук" принадлежал Украине, были проигнорированы. На проходящем в эти дни Восточном экономическом форуме премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования.