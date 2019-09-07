Глава бундестага призвал прекратить саботаж "Северного потока — 2"

Парламентарий считает неразумными действия некоторых лиц, направленные на срыв проекта.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле призвал немецких политиков прекратить попытки помешать реализации российского проекта "Северный поток — 2". По его мнению, их усилия уже привели к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнёров.

— Игнорирование видения наших восточных соседей не относится к лучшим сторонам германской политики и разрушило много доверия. С общеевропейской точки зрения саботирование проекта окольными путями не является разумным решением, — изложил председатель немецкого парламента свою позицию в статье в газете Die Welt.

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток трубопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Запуск "Северного потока — 2" ожидается до конца 2019 года. Строители ранее заявили о готовности газопровода на 75%.