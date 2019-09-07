Мэр Днепра заявил, что выиграл спор с Зеленским на своё кресло

На мосту из арматуры сварили символическое "кресло мэра", которое и ставили политики на кон.

Мэр Днепра Борис Филатов напомнил читателям своей страницы в "Фейсбуке", что летом заключил спор с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что сегодня он этот спор выиграл.

Градоначальник поспорил с главой государства на свою должность и "своё кресло". Филатов обещал уволиться, если до 14 сентября не будет реконструирован городской мост. Сегодня он отрапортовал об окончании работ.

— Кто выиграл спор? Его выиграл только Днепр... Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление. А пока... Пока каждый днепрянин может посидеть в моём кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому что власть — это не слава и признание, а тяжкий крест, — заявил Филатов, показав сваренное из арматуры кресло.

Об этом споре Лайф рассказывал ранее. Тогда мэр Днепра назвал происходящее "кино". Президент Владимир Зеленский пообещал лично протестировать качество ремонта моста, проехав по нему на "камазе".