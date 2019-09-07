Трамп поздравил Россию и Украину с обменом: Первый большой шаг к миру

Ранее сегодня Москва и Киев синхронно провели обмен по формуле "35 на 35 человек".

Президент США Дональд Трамп поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами и назвал освобождение граждан двух стран первым большим шагом к миру.

— Россия и Украина только что обменялись большим числом заключённых. Очень хорошие новости, возможно, первый большой шаг к миру, — написал хозяин Овального кабинета в "Твиттере".

Напомним, обмен был совершён сегодня по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей. В их числе — глава портала РИА "Новости — Украина" Кирилл Вышинский, осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и украинский режиссёр Олег Сенцов.