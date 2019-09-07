Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как более нормальная страна"

По его словам, Америка поставила себе целью направить Россию "на лучший путь", где Москва и Вашингтон смогут сотрудничать.

Глава Пентагона Марк Эспер посоветовал России начать вести себя "как более нормальная страна" и следовать установленным США правилам. Американский министр обороны считает, что так Москва сможет продвинуться вперёд и наладить отношения с Вашингтоном.

— Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО... России нужно изменить своё поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили, — заявил он во время выступления в Париже.

Эспер заверил, что целью США является направить Россию "на лучший путь", где Москва и Вашингтон смогут сотрудничать. По его мнению, странам нужно сконцентрироваться не на разногласиях, а на точках соприкосновения и начать сотрудничать для общего экономического процветания.

Заявление главы Минобороны стало ответом на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона пересмотреть отношения с Россией, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе.