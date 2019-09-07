В Челябинске демонтировали павильон с человеком внутри

В администрации города заявляют, что мужчина забрался в киоск, когда его уже погрузили на платформу.

В Челябинске вывезли торговый павильон с перекрёстка проспекта Победы и улицы Чичерина, когда в нём находился человек. Очевидец, который рассказал о ситуации изданию "Челябинск онлайн 74.ru", заявил, что работники знали о нахождении мужчины внутри лёгкого строения.

Торговую точку посчитали самостроем, потому и демонтировали. При этом собственник утверждает, что снос конструкции он обжаловал. Именно его представителя бригада рабочих прокатила в павильоне по городу.

— 5 сентября этот парень пришёл помочь девушке-продавцу вынести холодильник. В этот момент павильон закрыли и начали погрузку, — рассказал представитель собственника киоска Михаил Степанов, добавив, что у владельца было решение суда о запрете демонтажа, вынесенное 23 августа.

Рабочие в юридические нюансы не стали вдаваться, заявив, что у них есть чёткое указание. На стоянке, куда привезли киоск, машину ждали полицейские, с мужчины взяли объяснения по поводу его нахождения в павильоне.

В администрации города заверили, что мужчина запрыгнул в платформу, когда её уже погрузили. А саму конструкцию там назвали самостроем.

— Киоск был незаконным, уведомление было вручено за две недели до демонтажа, срок, указанный для добровольного демонтирования, уже истёк, — рассказали изданию в мэрии Челябинска.

Несколько лет назад по Москве прошло несколько волн демонтажа торговых павильонов. Они коснулись даже крупного торгового центра.