В подвале магазина нашли чек с гонораром Курту Кобейну

Владелец торговой точки считает, что музыкант хранил квитанцию как память о временах, когда он ещё не был популярен.

В Сиэтле владелец магазина грампластинок Easy Street Records случайно нашёл в подвале банковский чек, который принадлежал Курту Кобейну.

— На прошлой неделе я делал перестановку и, задумавшись, сел в подвале и пролистал каждую страницу. Именно тогда выпали эти тонкие кусочки бумаги, — передаёт CNN слова Мэтта Вона.

Фотографии документа мужчина опубликовал в "Инстаграме". На кадрах запечатлён чек от 6 марта 1991 года с гонораром 26,57 доллара. Чек выписала компания Broadcast Music, которая занимается сбором и переводом авторских гонораров от лица исполнителей.

Кроме чека Вон нашёл ещё пропуск за кулисы и квитанцию об аренде квартиры, согласно которой за жильё музыканту нужно было заплатить 177 долларов. Мужчина предположил, что все эти документы Кобейн мог хранить как память о тяжёлых временах.

Курт Кобейн — фронтмен группы Nirvana. Коллектив появился в 1987 году. Группа обрела популярность в начале 90-х, когда вышла песня Smells Like Teen Spirit. Однако в 1994 году после смерти Кобейна группа распалась.

Ранее Лайф сообщал, что обложка альбома Nirvana с автографом Кобейна выставлена на аукционе в России.