Порошенко приписал себе организацию обмена заключёнными: Горжусь

Экс-президент Украины считает, что именно его достижение "заставило" Москву пойти на эту процедуру.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко приписал себе заслуги за свершившийся сегодня обмен заключёнными между Москвой и Киевом. Политик искренне убеждён, что он вынудил Россию пойти на этот шаг.

— Как пятый президент Украины, будучи причастным к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает, — написал Порошенко в "Фейсбуке".

Он добавил, что гордится тем, что "завоёванное ещё весной решение Международного морского трибунала" якобы заставило власти России освободить украинских "героев".

Напомним, что переговоры по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц Москва и Киев начали вести летом спустя более месяца после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Сегодня РФ и Незалежная провели обмен по формуле "35 на 35 человек". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.

Предыдущий крупный обмен состоялся ещё в декабре 2017 года. При этом Порошенко ранее обвиняли в срыве переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц.