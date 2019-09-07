Путин назвал встречи с Додоном редкими, но полезными

Российский лидер принял в Кремле молдавского коллегу, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что стабилизация ситуации в Молдавии даёт возможность для дальнейшего развития отношений между Москвой и Кишинёвом. Об этом он сказал молдавскому коллеге Игорю Додону во время встречи в Кремле.

— Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей, — отметил глава государства.

Путин добавил, что они с Додоном проводят встречи редко, но "всегда с пользой".

В свою очередь президент Молдавии поблагодарил российского лидера за поддержку и назвал развернувшиеся в июне события новым шансом для развития. В качестве примера положительного изменения он привёл инвестиционный форум, который состоится в сентябре в Кишинёве.

Напомним, в июле Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны, а также передал полномочия президента и.о. премьера Павлу Филипу, снабдив его полномочиями для роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. Позже КС отменил данные решения, после чего Додон поздравил молдавский народ с победой над "узурпаторами власти".