Напавший на Эллу Памфилову мигрант признался, что искал еду

Оказалось, что мигрант не имеет жилья, документов и никаких средств к существованию.

Приезжий из Казахстана забрался в дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой в поисках еды, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

— Мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалёку от посёлка, где совершил преступление. Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду, — цитирует издание источник.

Подозреваемый представился Башитом Карабалаевым, он утверждает, что прибыл в Россию несколько лет назад. Сначала трудился разнорабочим, потом потерял документы и не смог зарабатывать на кусок хлеба. Занимался попрошайничеством, а также мелкими кражами.

Ночевать мужчине приходилось летом в лесу, зимой — на вокзалах или в теплотрассах.

Как сообщал Лайф, 36-летний мигрант доставлен в следственные органы. Сама Элла Памфилова рассказывала, что мужчина был в маске, успел ударить её несколько раз электрошокером. Она дала отпор, и он сбежал. Было возбуждено уголовное дело. Из дома ничего не пропало. От предложения о личной охране глава ЦИК отказалась.