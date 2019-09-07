В Нидерландах выразили сожаление, что Киев передал Москве свидетеля по делу MH17

Перед отправкой арестованного мужчины в Россию голландские следователи успели его допросить.

Правительство Нидерландов сожалеет о включении экс-командира одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха в списки на обмен между Россией и Украиной.

— Правительство выражает глубокое сожаление, что Цемах был включён в списки. Это означает, что в настоящее время он находится в России, — говорится в записке нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной в парламент.

Цемах проходил "свидетелем" по делу крушения малайзийского самолёта. В записке министра отмечается, что правительство Нидерландов призывало украинскую сторону не включать Цемеха в список обмена. Но Украина смогла лишь отсрочить обмен. Перед отправкой в Россию в Киеве Цемаха допросили голландские следователи.

Напомним, Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Доказательства российской стороны относительно того, что данный ЗРК "Бук" принадлежал Украине, были проигнорированы. На проходящем в эти дни Восточном экономическом форуме премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования.