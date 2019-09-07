Корпус "За чистые выборы" подготовил 50 наблюдателей для участков в Москве

Часть из них будут в резерве. Среди прошедших обучение есть студенты юридических факультетов РГСУ и РУДН.

Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" отправит на избирательные участки Москвы 30 своих наблюдателей. Активисты будут вести мониторинг в единый день голосования 8 сентября, с о общает организация.

— Были подготовлены наблюдатели на каждый цифровой избирательный участок. Они прошли многоступенчатое обучение по основам избирательного права и процесса, а также ознакомились со спецификой работы цифровых избирательных участков, — заявили в Корпусе.

Подготовку прошли 50 человек. 20 из них останутся в резерве. Среди прошедших обучение есть студенты юридических факультетов РГСУ и РУДН.

Организация называет себя самым большим в России движением независимых наблюдателей-юристов.

Как сообщал Лайф, более 38 тысяч общественных наблюдателей будут работать в единый день голосования 8 сентября.