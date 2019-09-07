В РПЦ выступили против принудительных молебнов в школах

Ранее в городе Жуковка в Брянской области без согласия родителей в двух образовательных учреждениях решили освятить дете по случаю начала учёбы.

Молебны в школах не противоречат принципам светского государства, но и проводить их без согласия учеников и их родителей недопустимо. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

— Конечно, те ученики, которые не хотят участвовать в молебне в школе, они там участвовать не должны. Тем более никто не должен принуждать родителей тех детей, которые не разделяют православных убеждений, участвовать в подобных молитвенных мероприятиях, — передаёт ТАСС его слова.

Ранее появилась информация, что в двух школах города Жуковка в Брянской области не предупредив родителей осветили учеников по православному обычаю перед началом учебного года. Кипшидзе отметил, что подобные случаи недопустимы и их необходимо исследовать.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что пацифисты неправильно толкуют Библию.