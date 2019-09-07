Додон заявил, что договорился с Путиным о снижении цены на газ

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Владимир Путин, Игорь Додон (слева). Фото © Пресс-служба президента Молдавии

По его словам, стоимость топлива упадёт для республики уже с 1 октября этого года.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на сегодняшних переговорах с лидером России Владимиром Путиным в Москве договорился с ним о снижении цены на газ для этой республики.

Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут, — написал Додон в "Фейсбуке".

Он добавил, что цена газа для Молдавии снизится уже с 1 октября.

Сегодня в ходе встречи Владимир Путин отметил, что Москва рада стабилизации политической ситуации в Молдавии. Он сказал, что это можно использовать для развития экономики.

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