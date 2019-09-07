Надежда Толоконникова задержана в Москве

Активистку и её единомышленниц "в необычных костюмах" доставили в ОВД. Причина пока не уточняется.

Бывшая участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и ещё 15 человек задержаны на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката активистки Татьяну Молоканову.

— Толоконникова и ещё 15 человек задержаны возле подъезда одного из домов на юге Москвы, где они находились в необычных костюмах, — рассказала она.

Молоканова уточнила, что активисток доставили в ОВД Даниловского района Москвы. Причина задержания ей не известна. Адвокат направляется в отдел, чтобы выяснить все подробности произошедшего.