Надежда Толоконникова задержана в Москве

Бывшая участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и ещё 15 человек задержаны на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката активистки Татьяну Молоканову.
— Толоконникова и ещё 15 человек задержаны возле подъезда одного из домов на юге Москвы, где они находились в необычных костюмах, — рассказала она.
Молоканова уточнила, что активисток доставили в ОВД Даниловского района Москвы. Причина задержания ей не известна. Адвокат направляется в отдел, чтобы выяснить все подробности произошедшего.
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