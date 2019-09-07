Жители белорусской деревни испугались гуляющего слона

После странного сообщения сельчан на место ЧП прибыл экипаж ГАИ вместе с участковым.

В Белоруссии сельчан удивил ниоткуда взявшийся слон. Его заметили гуляющим в окрестностях деревни Лесково.

— Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон, — рассказали в МВД республики.

Оказалось, что недалеко от населённого пункта расположился цирк "Диво", который владеет животным. И там на специальном пастбище звери ожидают таможенного оформления. Однако один из них сломал изгородь и пошёл в деревню. Животное вернули в загон при помощи полицейских.

Этим летом прогулка по внутриквартальной улице двух слонов удивила жителей Якутска. А в Калининградской области местные жители были шокированы, когда слонов привезли купаться на пляж.