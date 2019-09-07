Путин посетил Дворец художественной гимнастики в "Лужниках"

Президент РФ Владимир Путин сегодня вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили Дворец художественной гимнастики, который открыт в олимпийском комплексе "Лужники".

Экскурсию для них провела президент Всероссийской ассоциации художественной гимнастики тренер Ирина Винер-Усманова. Именно она и инициировала проект строительства центра. Винер-Усманова показала гостям декор с элементами хохломских узоров, архитектурные особенности здания.

На арене члены российской сборной по художественной гимнастике представили отрывки из своей программы. Ирина Винер-Усманова сделала им замечание за помарки в выступлении, а Путин за спиной тренера дал знак спортсменкам, что выступлением остался доволен.

Дворец художественной гимнастики открылся только в июне этого года. Это самый крупный в мире центр гимнастики. Он может принимать соревнования уровня Олимпиады.