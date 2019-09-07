На Мальдивах самолёт приземлился с горящим двигателем

Пожар охватил только одну силовую установку. Лайнер удалось посадить на одной работающей.

Авиалайнеру А320 таиландской авиакомпании Air Asia пришлось через 22 минуты после взлёта вернуться в главный международный аэропорт Мальдивских островов и выполнить экстренную посадку. На борту находилось 58 пассажиров и экипаж, никто не пострадал. Об этом сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Борт летел в Бангкок. Как только лайнер оторвался от земли, в одном из его двигателей начался пожар. Перед этим прогремело два мощных взрыва, которые было слышно внутри салона.

Лётчикам, согласно инструкции, удалось погасить пожар, полностью остановив правый двигатель. Самолёт посадили на одном работающем левом двигателе.

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