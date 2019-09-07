В Омске балка моста разрезала колёса семи машин

Некоторым досталось ещё сильнее: у одного из автомобилей повреждена коробка передач.

В Омске на Жуковском мосту разрушилось дорожное покрытие и из него вылезла часть металлической конструкции. Если днём её было видно, то с наступлением темноты это место стало ловушкой для машин.

Местный житель рассказал Лайфу, что по меньшей мере у семи машин разрезаны колёса, а у одного "мерседеса" повреждена коробка передач.

Сотрудники полиции огородили повреждённый участок до того момента, пока его не приведут в порядок дорожные службы.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудника мэрии Сургута задавил дорожный каток.