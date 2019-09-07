Путин и Назарбаев обсудили отношения России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, они обсудили отношения двух стран и международные проблемы.

— Они провели встречу в Кремле. Обсудили вопросы российско-казахстанского партнёрства, актуальные региональные и мировые вопросы, — отметил Песков.

А перед этим Путин и Назарбаев осмотрели обновлённый павильон "Казахстан" на ВДНХ.