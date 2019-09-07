В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

Правоохранительные органы организовали доследственную проверка по факту найденных документов.

Главное Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу сообщает, что в здании регионального штаба Алексея Навального обнаружили десятки бюллетеней для голосования.

Документы, которые предназначены для голосования на выборах губернатора Северной столицы, были обнаружены в туалете штаба по адресу: Вознесенский проспект, дом 33.

Как сообщал Лайф, более четырёх тысяч наблюдателей будут следить за выборами губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся завтра 8 сентября.