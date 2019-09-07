Омский аэропорт оказался обесточен из-за аварии

Сотрудники воздушной гавани предложили пассажирам ожидать включения электричества.

В Омске из-за аварии аэропорт остался без света. Как рассказали очевидцы ЧП в соцсетях, пассажиры самолёта, прилетевшего из греческого Ираклиона, остались в полной темноте и не могли пройти паспортный контроль.

А в аварийно-диспетчерской службе города рассказали, что без электричества остались и некоторые микрорайоны, включая социальные объекты, которые в них находятся. Причиной ЧП оказалась авария на сетях компании "Омскэлектро".

— Большое повреждение на сетях "Омскэлектро". Встали три котельные в Кировском округе, отключены насосные станции, больницы и аэропорт. Без электричества полностью старый Кировск (часть Кировского округа города Омска) и частично левобережные районы, — приводит ТАСС комментарий службы.

Энергетики работают над восстановлением подачи электричества. Сроки пока не называются.

И ещё одно сегодняшнее ЧП в Омске, хоть и не такое масштабное. Один из городских мостов начал сегодня буквально разрезать колёса машин.