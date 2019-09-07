В Москве установили мировой рекорд в хождении по стропам

Стропу длиной 245 метров натянули между башнями "Москвы-Сити" "Око" и Neva Towers.

Немецкий спортсмен Фриди Кюне установил новый мировой рекорд по хайлайну. Он прошёл по натянутой стропе между башнями "Москвы-Сити" на высоте 350 метров, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

Результат спортсмена собираются внести в Книгу рекордов Гиннесса. Вместе с Кюне в программе участвуют ещё двое иностранцев. Француз Натан Полан и канадка Миа Нобле. Последней принадлежат рекорды в хайлайне среди девушек.

Большинство же в программе — россияне. Максим Кагин прошёлся по стропе над Енисеем, Александр Грибанов из Санкт-Петербурга — над улицей Ворошилова между 19-этажными домами, Геннадий Скрипко — на 200-метровой высоте преодолел Березовское ущелье между Ставропольским краем и Карачаево-Черкесией, а также Владимир Мурзаев, который в новогоднюю ночь перешёл по стропе с одной стороны Тверской улицы на другую.

Завтра, во второй день фестиваля, выступления можно будет наблюдать с улицы или из башни "Око" с 11:00 до 16:00.

Ранее Лайф публиковал видео с тренировками хайлайнеров в "Москве-Сити".