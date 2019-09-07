Опубликован полный трейлер американского сериала "Екатерина Великая"

Мини-сериал будет состоять всего из четырёх эпизодов. Первый выйдет уже 21 октября.

Американский телеканал HBO опубликовал полный трейлер мини-сериала "Екатерина Великая". Фильм расскажет о последних годах правления российской императрицы. Особое место в повествовании займёт её роман с Григорием Потёмкиным. Как считают авторы сериала, именно их отношения кардинально повлияли на российскую политику.

Екатерину II в исторической драме сыграла обладательница премии "Оскар" британская актриса Хелен Миррен. Режиссёром выступил Филип Мартин. Он известен такими работами, как "Корона", "Валландер", "Туннель".

Зрители увидят четыре эпизода сериала. Премьера пройдёт 21 октября на HBO.

А несколькими днями ранее HBO на своём YouTube-канале опубликовал тизер нового сезона телесериала "Новый папа" режиссёра Паоло Соррентино. В нём есть всё: и атлетичный Джуд Лоу, и серьёзный Джон Малкович, и слоумо. Нет одного — намёка на развитие событий.