"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Лучшим актёром на мероприятии признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме "Мартин Иден" по Джеку Лондону.

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Джокер" американского режиссёра Тодда Филлипса. Об этом сообщило международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония велась на сайте Венецианской биеннале.

Фильм с Хоакином Фениксом в главной роли повествует об истории Джокера, главного врага Бэтмена из комиксов DC Comics.

На церемонии режиссёр поблагодарил за успех Феникса, который вышел получать "Золотого льва" вместе с ним. По его словам, фильма не было бы без этого актёра.

"Джокер", начинающийся как совершенно обычная история клоуна-неудачника, сразу вышел в фавориты конкурса, в котором принимала участие 21 картина. Критики прочат этой работе номинацию на "Оскар". Кинолента выйдет в широкий прокат в том числе в РФ уже в начале октября.

Двух "Серебряных львов Святого Марка" за лучшую режиссуру удостоились швед Рой Андерссон и Роман Полански, получивший Гран-при жюри.

Андерссон представил фильм "О бесконечности". 86-летний режиссёр польского происхождения снял драму "Офицер и шпион" о громком деле Дрейфуса, французского офицера, обвинённого в конце XIX века в шпионаже в пользу Германии, а после оправданного. Полански не смог лично приехать в Венецию из-за угрозы экстрадиции в Штаты по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в 1977 году.

Лучшим актёром признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме "Мартин Иден" по Джеку Лондону.

Маринелли, которому вручили "Кубок Вольпи", сыграл Мартина Идена в одноимённом фильме, снятом по роману американского писателя. Сюжет перенесён в Неаполь начала ХХ века.

"Кубка Вольпи" за лучшую женскую роль удостоилась Ариана Аскарид, исполнительница главной роли в фильме "Молитва во имя Бога".

Украинский фильм "Атлантис" Валентина Васяновича назван лучшей кинокартиной секции "Горизонты". Со слов режиссёра, лента повествует о "конкретных последствиях войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее".

Премию за лучший сценарий получила анимация из Гонконга "Дом 7 по Черри Лейн" Юньфаня, который выступил одновременно сценаристом, режиссёром и арт-директором проекта об истории Гонконга.

Специальную премию жюри получило документальное киноразмышление "Мафия больше не та, что была однажды" итальянца Франко Мареско.