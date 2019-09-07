В Москве запустили фейерверк ко Дню города — видео

Главной темой праздника стал юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет.

В Москве в честь Дня города запустили праздничный салют с 31 городской площадки, а также на трёх площадках акватории Москвы-реки.

В эти выходные Москва отмечает 872-й день рождения. Главной темой праздника стал 80-летний юбилей ВДНХ в этом году. Там же состоялась и торжественная церемония открытия Дня города.

По традиции, салют прошёл с тринадцати площадок, а залпы фейерверков прогремели с восемнадцати площадок в городских парках.

Фейерверки запустили с барж на трёх площадках в акватории Москвы-реки в районе Москворецкой, Лужнецкой и Коломенской набережных. В небо выпустили около 70 тысяч залпов.

В 2019 году день рождения Москвы пройдёт 7 и 8 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин поздравили жителей города с 872-летием Москвы.