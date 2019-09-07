В Москве запустили фейерверк ко Дню города — видео

В Москве в честь Дня города запустили праздничный салют с 31 городской площадки, а также на трёх площадках акватории Москвы-реки.
В эти выходные Москва отмечает 872-й день рождения. Главной темой праздника стал 80-летний юбилей ВДНХ в этом году. Там же состоялась и торжественная церемония открытия Дня города.
По традиции, салют прошёл с тринадцати площадок, а залпы фейерверков прогремели с восемнадцати площадок в городских парках.
Фейерверки запустили с барж на трёх площадках в акватории Москвы-реки в районе Москворецкой, Лужнецкой и Коломенской набережных. В небо выпустили около 70 тысяч залпов.
В 2019 году день рождения Москвы пройдёт 7 и 8 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин поздравили жителей города с 872-летием Москвы.
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