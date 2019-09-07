Памфилова прокомментировала задержание напавшего на неё мигранта

По словам председателя ЦИК, если мужчина действительно пришёл за едой, она бы ему помогла.

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала задержание напавшего на неё мужчины телеграм-каналу "Расстрига".

По словам Памфиловой, следователи с ней пока не связывались.

— Но если и правда этот человек пришёл за едой, я бы помогла ему. Голодный человек. Как не помочь, если дело действительно было в еде? —сказала она.

По информации МВД, нападавшим оказался 36-летний гражданин Казахстана Башит Карабалаев. Памфилова рассказала, что мужчина в маске пробрался к ней в дом и несколько раз ударил её электрошокером. Женщина дала отпор, и он сбежал. Позже мужчину нашли и доставили в следственные органы, где он признался, что искал еду и поэтому пробрался в дом.