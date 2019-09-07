Путин и Зеленский поговорили по телефону

Лидеры двух стран дали позитивную оценку освобождению и передаче лиц, удерживавшихся на Украине и в России.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Зеленский дали позитивную оценку освобождению и передаче лиц, удерживавшихся на Украине и в России. Кроме того, лидеры двух стран условились о дальнейших контактах.

— При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон, — также поясняется в сообщении.

В разговоре с Зеленским Путин указал на необходимость подготовки саммита "нормандской четверки" для достижения реальных результатов.