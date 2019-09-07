СМИ: На Кипре утонула трёхлетняя девочка из России

Трёхлетняя девочка из России утонула сегодня вечером в бассейне одного из домов на западе Кипра. Об этом пишет газета Phileleftheros.

По информации издания, девочка, которая родилась в России, но проживала на Кипре, была найдена в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии. Её срочно госпитализировали, однако спасти ребёнка не удалось.

Полиция расследует трагический инцидент. Имя погибшей не называется.

Деревня Аргака находится в округе Пафос, неподалёку от городка Полис Хрисохус. В окрестностях этой деревни, известных песчаными пляжами, располагается множество современных вилл, собственниками которых в основном являются иностранцы.