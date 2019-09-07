При аварии грузового судна на Эльбе пострадал россиянин

Он получил незначительные ожоги и сейчас находится в клинике, его состояние стабильно.

При пожаре на борту судна "Келли", которое направлялось из Роттердама по Эльбе, пострадал россиянин, сообщило на своей странице в социальной сети Facebook Посольство РФ в ФРГ.

Как рассказали в дипмиссии, среди членов экипажа находились россияне. По предварительной информации, один человек погиб.

— Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Гамбург. Одним из потерпевших является российский гражданин, — рассказали в посольстве.

Пострадавший получил незначительные ожоги и сейчас находится в клинике, его состояние стабильно.

На данный момент сотрудники посольства поддерживают контакт с немецкими правоохранительными органами и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в результате пожара на грузовом судне погиб один человек, ещё двое пострадали. Среди членов экипажа было 11 россиян и двое украинцев. Судно следовало в Калининград из Роттердама.