Ураган "Дориан" оставил без электричества более 300 тыс. потребителей в Канаде

По последним данным, более 306 тысяч потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без электроснабжения из-за подготовки региона к надвигающемуся удару урагана "Дориан". Об этом свидетельствуют данные компании Nova Scotia Power.

Национальное метеобюро Канады информирует, что стихия пока не достигла Новой Шотландии, но уже спровоцировала в провинции сильные дожди и порывы ветра до 33 м/с. В прибрежных районах люди уже сообщают о повреждённых домах, оторванных крышах, упавших деревьях.

В городе Галифаксе из-за порывов ветра рухнул на дома башенный кран, информации о погибших и пострадавших пока не сообщается.

Video captures the moment a large construction crane collapses in Halifax, Canada, as Hurricane Dorian approaches pic.twitter.com/gLLYmTRLvg — BNO News (@BNONews) 7 сентября 2019 г.

WATCH: Video from inside an apartment building in Halifax, Canada, that was hit by a crane as Hurricane Dorian approaches pic.twitter.com/D8pENsbZCI — BNO News (@BNONews) 7 сентября 2019 г.

Готовясь к приходу урагана, местные жители разобрали с полок магазинов продукты, автономные генераторы, фонарики, свечи и прочие необходимые вещи. Все аварийно-спасательные службы были переведены на круглосуточный режим работы.

Предполагалось, что к приходу к побережью Канады "Дориан" растеряет прежнюю силу и будет соответствовать первой категории из пяти возможных, однако фактически порывы ветра достигают показателей от 43 до 49 м/с. По шкале Саффира — Симпсона это соответствует уже второй ступени.

Сейчас ураган находится приблизительно в 225 км юго-западнее канадского портового города Галифакса и движется в северо-восточном направлении со скоростью 13 м/с. По прогнозам специалистов, он должен достигнуть побережья Новой Шотландии позже в субботу.