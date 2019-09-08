В России стартовал единый день голосования

На данный момент уже открылись первые избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Единый день голосования, в который выберут региональные и местные органы власти, а также заместят вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырём одномандатным округам, пройдёт в России в воскресенье, 8 сентября.

Единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, граждане России избирают руководителей субъектов страны и членов законодательных собраний, а также мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проводятся дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. В год выборов Госдумы единый день голосования приходится на 3 сентября.

Голосование проходит на избирательных участках с 8:00 до 20:00 по местному времени. Однако, по словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, начнут работать раньше более 170 участков, которые расположены рядом с крупными предприятиями с непрерывным производственным циклом, благодаря чему работающие там избиратели смогут проголосовать.

Также, в соответствии с нормами регионального законодательства, в Башкирии голосование пройдёт с 7:00 до 21:00, а в Тыве — с 8 утра до 22 часов по местному времени.

На данный момент уже открылись первые избирательные участки. На Камчатке — в Елизовском, Пенжинском, Олюторском и Карагинском районах, где проходят выборы депутатов и глав сельских поселений, а также на Чукотке — в Чукотском, Анадырском и Билибинском районах, там избирают депутатов и глав сельских поселений.