На выборах губернатора Сахалина открываются более 300 избирательных участков

Выборы главы Сахалинской области стартовали на территории региона, открываются 310 избирательных участков. Об этом заявили в облизбиркоме.

— В регионе сформировано 310 избирательных участков, они открываются в 08:00 (00:00 мск), — приводит ТАСС комментарий представителя облизбиркома.

Он также сообщил, что в списках голосования в области находятся 375 338 человек. Из общего количества участков шесть носят временный характер: санатории, больницы и СИЗО. Ещё 140 участков находятся на морских судах, которые в день выборов оказались в море.

С 18 августа по 7 сентября в регионе шло досрочное голосование. За это время голоса отдали около 3,3 тысячи жителей области. На должность главы региона претендуют и.о. губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат ГД Алексей Корниенко (КПРФ), депутат облдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

Кроме выборов губернатора, стартовало голосование за депутатов Городской думы Южно-Сахалинска и собраний четырёх муниципальных образований.