Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова в бою за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не оставил шансов на победу американцу Дастину Пуарье в поединке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров ТАСС.

— Великолепная победа Хабиба, никаких шансов не оставил. Поздравляю его отца, Абдулманапа. Это великолепная победа и его заслуга, — сказал Кадыров.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби, ОАЭ, российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпионата UFC в поединке с американцем Дастином Пуарье. Соперники обменялись элементами одежды на память. Футболку Пуарье Нурмагомедов собирается продать, а вырученные деньги направить в благотворительный фонд.