Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой в поединке с Пуарье

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в титульном бою с американцем Дастином Пуарье. Об этом сообщила пресс-служба Администрации региона.
— Поздравляю вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу, — говорится в сообщении.
Глава региона также поблагодарил бойца за "выдающийся вклад" в достижения борцов республики и отечественного спорта.
Ранее Лайф сообщал, что Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории, одержав победу над Дастином Пуарье.
Россиянин завоевал победу в ходе проходившего в Абу-Даби, ОАЭ, боя, проведя удушающий приём в третьем раунде. В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед и ни одного поражения.
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