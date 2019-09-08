Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой в поединке с Пуарье

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Фото © twitter/UFCNews

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в титульном бою с американцем Дастином Пуарье. Об этом сообщила пресс-служба Администрации региона.

Поздравляю вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу, — говорится в сообщении.

Глава региона также поблагодарил бойца за "выдающийся вклад" в достижения борцов республики и отечественного спорта.

Ранее Лайф сообщал, что Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории, одержав победу над Дастином Пуарье.

Россиянин завоевал победу в ходе проходившего в Абу-Даби, ОАЭ, боя, проведя удушающий приём в третьем раунде. В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед и ни одного поражения.

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