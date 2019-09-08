Косачёв отметил прогресс в диалоге Путина и Зеленского

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал хорошим признаком состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Косачёв также отметил прогресс в диалоге между двумя президентами.

— Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновлённой украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее, — написал он в "Фейсбуке".

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в субботу, 7 сентября, по инициативе украинской стороны. Оба президента отметили, что освобождение осуждённых и задержанных россиян и украинцев имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений Москвы и Киева.