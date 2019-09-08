Шойгу поздравил российских танкистов с праздником

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и ветеранов с Днём танкиста, который отмечается в России 8 сентября.

Глава ведомства напомнил о славных традициях предшественников, которые одерживали победы в ожесточённых сражениях Великой Отечественной войны, отметив высокий профессионализм при выполнении боевых задач в Афганистане и на Северном Кавказке.

— Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники Отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства, — приводит пресс-служба слова Шойгу.

Глава ведомства также отметил работу научных и производственных коллективов, благодаря усилиям которых уровень технического оснащения танковых войск постоянно повышается.